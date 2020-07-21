وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحي الزيتون

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
الفجر
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا، لاستعراض المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض البدائل التخطيطية لتطوير كنيسة العذراء، وتم اختيار المخطط المقترح للتطوير الذي يتوافق مع خطوط التنظيم المعتمدة بشارع طومان باي، بما يعمل على تحقيق السيولة المرورية وكفاءة الحركة بالمنطقة المحيطة بالكنيسة، مع التأكيد على توفير مواقف انتظار السيارات اللازمة لاستيعاب جميع المترددين وفقا للمعدلات التخطيطية داخل الموقع، وبما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المقترحة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير كنيسة العذراء، يهدف لإبرازها بالشكل اللائق بها، نظرا لأهميتها التاريخية، واستيعاب أعداد الزائرين من داخل مصر وخارجها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية فى محيطها، وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان مصر اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ أقل من ساعتين

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون

رئيس الوزراء يتابع توصيل المرافق للأراضي الصناعية

الإسكان: بدء مشروع إنشاء محطتي كهرباء بالعاشر من رمضان

حقيقة إطلاق اسم الشهيد المنسي على شارع سليم الأول بالقاهرة

وكيل أول "الإسكان" يتفقد مشروعات الوزارة بمدينة سفاجا ويوجه بالانتهاء منها

استشاري صحة إنجابية يكشف مفاجأة: معدل المواليد سينخفض خلال الفترة المقبلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً