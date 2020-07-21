وكيل بطريركية الأقباط يكشف الحالة الصحية للبابا تواضروس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، حقيقة ما يتردد بشأن تعرض لوعكة صحية.

وأكد "سرجيوس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس بصحة جيدة، ولا صحة لما يتردد عن تعرضه لوعكة صحية، موضحا أنه التقى به منذ أيام، وكان يمارس مهامه بصورة طبيعية.

وأضاف أن العظة الأخيرة التي قالها البابا تواضروس، وكانت بعنوان "صلوا من أجل البطريرك" لا يقصد منها أنه مريضا، معقبا: "الناس عجيبة وفهمت بالعكس"، مؤكدا أن البابا تواضروس يحب الجميع حتى أعدائه، حيث أنه يسير على تعاليم الإنجيل.

ووجه رسالة لمن يروجون الشائعات، "هتقف أمام ربنا يوم الحساب.. هتقوله إيه، كفاية درس الكورونا، والناس مش عايزة تتعلم".

وفي سياق متصل نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس "كورونا".

وقال البابا تواضروس، في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد إنها "شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة، مضيفا أنه يمارس عمله الرعوى ويتابع كل أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحته.

كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل الخميس الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالايبارشية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكيل بطريركية الأقباط فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر البابا تواضروس أخبار مصر

أخبار تهمك

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ ساعة و نصف

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعتين

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 16 ساعة

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل البطريركية الأرثوذكسية: افتتاح المسجد والكنيسة إعجاز بكل المقاييس (فيديو)

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس يهنئ الروم الكاثوليك بالعيد

وكيل بطريركية الأرثوذكس: مصر محروسة "متخافوش عليها"

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

08:10 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً