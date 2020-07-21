وكيل بطريركية الأقباط يكشف الحالة الصحية للبابا تواضروس

كشف القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، حقيقة ما يتردد بشأن تعرض لوعكة صحية.





وأكد "سرجيوس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن البابا تواضروس بصحة جيدة، ولا صحة لما يتردد عن تعرضه لوعكة صحية، موضحا أنه التقى به منذ أيام، وكان يمارس مهامه بصورة طبيعية.





وأضاف أن العظة الأخيرة التي قالها البابا تواضروس، وكانت بعنوان "صلوا من أجل البطريرك" لا يقصد منها أنه مريضا، معقبا: "الناس عجيبة وفهمت بالعكس"، مؤكدا أن البابا تواضروس يحب الجميع حتى أعدائه، حيث أنه يسير على تعاليم الإنجيل.





ووجه رسالة لمن يروجون الشائعات، "هتقف أمام ربنا يوم الحساب.. هتقوله إيه، كفاية درس الكورونا، والناس مش عايزة تتعلم".





وفي سياق متصل نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس "كورونا".





وقال البابا تواضروس، في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد إنها "شائعات كاذبة".





من جانبه، أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة، مضيفا أنه يمارس عمله الرعوى ويتابع كل أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحته.





كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل الخميس الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالايبارشية.



