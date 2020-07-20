اول ذي الحجة 2020 | دار الافتاء تعلن الأربعاء بداية شهر "ذي الحجة" ووقفة عرفات الخميس

قامت المحكمة العليا السعودية، في بيانها الرسمي الصادر أمس الإثنين الموافق 20/7/2020، بالإعلان عن أن يوم الأربعاء الموافق 22/7/2020 هو اول ذي الحجة 2020.

وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الاربعاء 22/7/2020 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الخميس الموافق 30/7/2020 هو التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وأن يومَ الجمعة الموافقَ الحادي والثلاثين من شهر يوليو لعام ألفينِ وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة الكريمة، تقدمت دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.