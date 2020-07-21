بالفيديو| حمو بيكا يتصدر التريند ويثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. والسبب "باتون ساليه"!

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعثرة في نطق "باتون ساليه"

وكرر حمو بيكا "باتون باليه"، ليثير ضجة ضحك داخل الستوديو بين الحضور ، ولا يستطيع نطق عبارة "باتون ساليه بالسمسم هات" من أول مرة.

وكانت التعليقات على فيديو حمو بيكا ساخرة، حيث قالت إحدى المغردات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"لا مش اضحك لوحدي.. والله بحس أن حمو بيكا أطيب خلق الله"، وقال أخر "أخر ابداعات حمو بيكا ياجدعان".

وعن وجوده في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، نفى حمو بيكا ما تردد من شائعات قائلا "الكلام ده محصلش ‏وأنا فى المصيف قاعد بالشورت على البحر".

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