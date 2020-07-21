مصطفى شعبان يدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصيعلى موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وتضمنت هذه الصورة صورة لشاب جندي رافعاً بيده علم مصر، وعلق قائلاً: "تسلمي يا مصر، كلنا الجيش المصري".


وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "ربنا يحمي مصر وشبابها وجيشها العظيم".


يذكر أن مصطفى شعبان يستعد لمسلسل جديد يحمل اسم "حتى لا يطير الدخان" الذي سوف يتم طرحه في موسم رمضان 2021 بعد أن تأجل عرضه من موسم رمضان 2020.


ويشارك والجدير بالذكر أن مصطفى شعبان، يستعد لمسلسل جديد يحمل اسم "حتى لا يطير الدخان" الذي سوف يتم طرحه في موسم رمضان 2021 بعد أن تأجل عرضه من موسم رمضان 2020.


وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى رمضان 2019، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.


وتدور أحداث مسلسل "أبو جبل" في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

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