أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في السوق المحلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 مع ضخ التموين كميات اضافيه منها بالأسواق، في ظل الاقبال على اللحوم خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.
سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.
سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.
سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها.
سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.
سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

وشهد سعر كرتونة البيض  استقرار 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) اعتماد مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذي يؤدي إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشآت الخالية للتصدير.

وأكد القصير، مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يسهم في زيادة القدرة للسيطرة على المرض، حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات نحو 90 مليار جنيه توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة.




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