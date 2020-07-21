توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة، تزامنا مع توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، في محافظة الدقهلية، على اللجان لآداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بمحيط الجان 165 لجنة على مستوى المحافظة.

وخضع الطلاب والطالبات للتعقيم الكامل، بالمرور من بوابة التعقيم الإلكنتروني والفحص بكاشف الحرارة على جميع الطالبات.

وحرصت الأجهزة الأمنية على التواجد والانتشار بمحيط اللجان، لمنع تواجد أولياء الأمور وتوفير الهدوء بمحيط اللجان بوضع حواجز حديدية تقلل مرور المارة بجوار المدارس.


وكانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.


في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.


وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)
توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في أخر أيام الإمتحانات (صور)

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