مخطط تركيا الخبيث بعد زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى قطر

ش أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، بأن تم عقد اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزيري داخلية مالطا بويرون كاميلاري، وحكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشآغا، وذلك في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.

وكشف الوكالة التركيى، أنه سبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

وقد عاد وزير الدفاع التركي، أمس من زيارة خاطفة أداها إلى قطر، قالت تقارير إنها خُصصت للنظر في دعم تركيا لحكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها ضد الجيش الوطني الليبي.

وكشف مراقبون ان هذه الزيارة تؤكد على خيانة تركيا وقطر للشعب الليبي بمعاونة حكومة الوفاق.