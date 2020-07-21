مخطط تركيا الخبيث بعد زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى قطر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:41 ص
خلوصي أكار
خلوصي أكار
وكالات

شأفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، بأن تم عقد اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزيري داخلية مالطا بويرون كاميلاري، وحكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشآغا، وذلك في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.

 

وكشف الوكالة التركيى، أنه سبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

 

وقد عاد وزير الدفاع التركي، أمس من زيارة خاطفة أداها إلى قطر، قالت تقارير إنها خُصصت للنظر في دعم تركيا لحكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها ضد الجيش الوطني الليبي.

 

وكشف مراقبون ان هذه الزيارة تؤكد على خيانة تركيا وقطر للشعب الليبي بمعاونة حكومة الوفاق.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخطط تركيا قطر زياردة وزير الدفاع التركي تركيا

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس حتى السبت المقبل

منذ ساعة

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ ساعة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ ساعة و نصف

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع التركي: خططنا جاهزة حيال منبج وشرق الفرات

بأموال قطرية وصناعة تركية.. مدرعات وأسلحة جديدة تصل إلى أيدي الميليشيات في ليبيا

الجيش الليبي: مقتل 4 مدنيين في قصف للطيران التركي المسير شرق غريان

تقارير صحفية: الشركات التركية تريد تقسيم ليبيا ونفطها فيما بينها

آخر مراوغات تركيا في البحر المتوسط.. مزاعم وأكاذيب مستمرة

مى سمير تكتب: بالأسماء.. عصابة أردوغان فى ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

01:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً