الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/7/2020

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020، مؤكدة أن البلاد يسودها طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، وطقس الليل يكون معتدل ولطيف.





وأعلنت الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 35 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 31 25

نخل 34 20

نويبع 38 29

طابا 37 28

كاترين 35 20

الطور 35 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30