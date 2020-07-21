سوسن بدر تضع شروطها للارتباط العاطفي مرة أخرى: "منحبش تاني ليه"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:16 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
تحدثت الفنانة سوسن بدر عن شروطها للارتباط العاطفي مرة أخرى، وذلك من خلال لقائها عبر تطبيق "زوم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن".

وكشفت "سوسن" عن عدم ممانعتها في الارتباط مرة أخرى، قائلة: "منحبش تاني ليه"، موضحة أن للارتباط شروط يجب تحقيقها، وأن نظرتها تغيرت بصورة كبيرة نتيجة تقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها.


وتابعت الفنانة سوسن بدر، أن ما يحكمها في الاختيار القادم، إذ وجد، هو العقل، كما أنها تبحث عن متطلبات في الشخص لم تبحث عنها من قبل، ومن ضمن المتطلبات هو التوافق في الطباع والعادات، والود والاحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل وأجمل من الحب، وهو ما تبحث عنه.

وشاركت الفنانة سوسن بدر الموسم الرمضاني الماضي 2020 في مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والفنان كريم فهمي.

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لميس الحديدي سوسن بدر الارتباط العاطفي

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