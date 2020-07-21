الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتعزيز التحول الرقمي وتوقع إتفاقا للتعاون مع البنك الزراعي المصري



كما أشار"التراس" أن مجالات التعاون تتم إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا علي أعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.



من جانبه، أعرب السيد " علاء فاروق " عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية وخدمة أهداف التنمية الشاملة،مشيرا أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى للإرتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك في إطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حاليًا لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر والتي تبلغ أكثر من 1210 فرعًا.



كما أكد " فاروق " أن التعاون مع العربية للتصنيع يسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلي مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة، بالإضافة إلي إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كافة المؤسسات المصرفية والبنكية.جاء هذا خلال توقيع إتفاقا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري، بحضور السيد "علاء فاروق" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والسيد" علاء عبد العزيز نجم "مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشئون الهندسية.في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري بإعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في كافة مختلف المجالات، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت وفروع البنك المختلفة بمحافظات الجمهورية في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية.وأضاف أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات البنك الزراعي في العديد من المجالات ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الموفرة الليد والطاقة المتجددة وتطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع.