إصابة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:04 ص
الباراجوياني خوان آنخل نابوت
الباراجوياني خوان آنخل نابوت
وكالات
كشف محامي الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية في كرة القدم "كونميبول"، الباراجوياني خوان آنخل نابوت عن إصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.

ويقضي خوان آنخل نابوت حكماً بالسجن لمدة 9 أعوام في الولايات المتحدة، بسبب تورطه في فضيحة "فيفا غايت".

قال خوسيه جونزاليز لإذاعة 730 أي أم: "إن موكله كان بالكاد قادراً على التحدث عندما اتصلت به زوجته، يعاني من ألم مبرح في حلقه"، مضيفاً بأنه كان يكافح من أجل التنفس.

وأضاف: "مصاب بالسكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو مرهق للغاية، الإصابة بفيروس كوفيد 19 تشكل خطراً على صحته".

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