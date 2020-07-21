إصابة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية السابق بفيروس كورونا
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:04 ص
وكالات
كشف محامي الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية في كرة القدم "كونميبول"، الباراجوياني خوان آنخل نابوت عن إصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.
ويقضي خوان آنخل نابوت حكماً بالسجن لمدة 9 أعوام في الولايات المتحدة، بسبب تورطه في فضيحة "فيفا غايت".
قال خوسيه جونزاليز لإذاعة 730 أي أم: "إن موكله كان بالكاد قادراً على التحدث عندما اتصلت به زوجته، يعاني من ألم مبرح في حلقه"، مضيفاً بأنه كان يكافح من أجل التنفس.
وأضاف: "مصاب بالسكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو مرهق للغاية، الإصابة بفيروس كوفيد 19 تشكل خطراً على صحته".
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