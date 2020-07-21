الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن لجنة كرة القدم في الأهلي تناقش ملف مصير استمرار أحمد فتحي الظهير الأيمن مع الفريق حتى نهاية الموسم وذلك بعد توقيع اللاعب لبراميدز.

وستقوم لجنة كرة القدم في النادي باتخاذ قرارها بشأن استمرار فتحي في صفوف الفريق أو استبعاده من المباريات في المرحلة المقبلة وذلك بعد مناقشة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وتقوم لجنة الكرة كرة القدم في الأهلي بدراسة استمرار أحمد فتحي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي وذلك للاستعانة به في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفريق لا يضم سوى محمد هاني وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

ويرفض رينيه فايلر فكرة استبعاد أحمد فتحي من الحسابات بعد تعاقده مع براميدز ورفضه التجديد للأهلي وذلك نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في المرحلة المقبلة نظرًا لأهميتها خاصة في البطولة الأفريقية وذلك لحين التعاقد مع لاعب بديل في الموسم الجديد.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد فتحي

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ ساعتين

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

منذ أقل من ساعة

سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد

منذ ساعة و 25 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس حتى السبت المقبل

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

09:30 ص

الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

09:02 ص

الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن

09:32 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

01:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً