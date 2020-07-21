الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر

كشفت تقارير صحفية أن لجنة كرة القدم في الأهلي تناقش ملف مصير استمرار أحمد فتحي الظهير الأيمن مع الفريق حتى نهاية الموسم وذلك بعد توقيع اللاعب لبراميدز.





وستقوم لجنة كرة القدم في النادي باتخاذ قرارها بشأن استمرار فتحي في صفوف الفريق أو استبعاده من المباريات في المرحلة المقبلة وذلك بعد مناقشة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.





وتقوم لجنة الكرة كرة القدم في الأهلي بدراسة استمرار أحمد فتحي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي وذلك للاستعانة به في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفريق لا يضم سوى محمد هاني وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.





ويرفض رينيه فايلر فكرة استبعاد أحمد فتحي من الحسابات بعد تعاقده مع براميدز ورفضه التجديد للأهلي وذلك نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته في المرحلة المقبلة نظرًا لأهميتها خاصة في البطولة الأفريقية وذلك لحين التعاقد مع لاعب بديل في الموسم الجديد.











