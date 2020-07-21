تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
كرَّم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان طلاب كلية التربية الفنية لمساهمتهم في تزيين سور جامعة حلوان من الداخل برسومات فنية إبداعية رائعة تُعبِّر عن تواصل الفن بالمجتمع تعبيرًا وواقعًا؛ وذلك ضمن حملة عن أهمية الصحة النفسيه لطلاب الجامعة، وهي الحملة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان واتحاد طلاب كلية التربية الفنية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، الأستاذة الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تنفيذ هذه اللوحات الفنية يؤكد دور الفن في نشر التوعية بالقضايا المجتمعية؛ لأن الفن مؤثر حقيقي يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي، وأشاد بالمستوى الفني للوحات، وبالجهد المبذول من الطلاب لإخراج هذا العمل الفني الرائع، الذي يهدف إلى رفع الذوق الفني لطلاب الجامعة، وكذا نشر ثقافة جديدة بالتنوع في وسائل التوعية ولغات تواصلها لتصل الرسالة إلى جميع الفئات المستهدفة.
هذا وقد قام طلاب كلية التربية الفنية بالقيام بتنفيذ عدد ٧ لوحات فنية على سور الجامعة عبرت اللوحة الأولى عن البيئة وبينت أن البيئة السليمة قادرة على تنشئة إنسان سليم، وعبرت اللوحة الثانية عن الوحدة "كلنا يد واحدة" لتشير إلى أهمية الاتحاد وقوة العمل الجماعي للأفراد وحمايتهم من أي خطر، بينما عبرت اللوحة الثالثة عن العقل وتأثره بالخير ونقيضه، وجاءت اللوحة الرابعة معبِّرة عن لغة الإشارة "حب نفسك"، واللوحة الخامسة لأم تحتضن ابنها، والسادسة عن الضغوط التي تواجه الإنسان، التي تتمثل في العمل والسوشيال ميديا، وتشير اللوحة السابعة إلى قدرة الجماعة على إنقاذ الإنسان فاقد الأمل ودفعه إلى التفاؤل والعمل.
وكرم رئيس جامعة حلوان الطلاب المشاركين بالحملة وهم: مريم طارق هندي، حبيبة أسامة محمد، حبيبة عمرو محمد، جهاد محمود عواد، حسين أحمد حسنين، خالد أحمد مصطفى، مريم أشرف، ديفيد سميح فايز، منة الله محمد يونس.

تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم
تجميل سور جامعة حلوان بلوحات إبداعية لطلاب التربية الفنية.. ورئيس الجامعة يكرمهم

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