شيفيلد يونايتد يتلقى ضربة قوية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:30 ص
شيفيلد
شيفيلد
تعرض نادي شيفيلد يونايتد لخسارة مفاجئة على أرضه أمس الإثنين أمام إيفرتون بهدف دون رد ، ليتلقى ضربة قوية بشأن حظوظه في خطف بطاقة أوروبية في الموسم القادم.

وكسر الفريق الزائر حالة الجمود بعد الاستراحة مباشرة بعد أن لعب جيلفي سيغوردسون ركلة حرة ليضعها المهاجم البرازيلي ريتشارليسون برأسه في المرمى مسجلاً هدفه 15 في كل المسابقات هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يحتل شيفيلد المركز الثامن برصيد 54 نقطة من 37 مباراة متأخراً بنقطتين عن ولفرهامبتون واندرارز السابع الذي يستضيف كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم.

ويحتل إيفرتون بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي المركز 11 بعد أن حقق أول انتصار في خمس مباريات بالدوري.

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