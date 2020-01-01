الأهلي يطالب هيدرسفيلد بتحديد موقف رمضان صبحي من المشاركة في دوري الأبطال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي
طالب مجلس إدارة النادي الأهلي، مسؤولي فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بتحديد موقف رمضان صبحي، لاعب الفريق المعار للقلعة الحمراء، من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد، منذ شهر يناير من العام الماضي 2019، وتبذل إدارة الأهلي جهوداً مضنية لتحويل الإارة لبيع نهائي خلال الفترة الحالية.

وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس الاثنين، مواعيد الدور نصف النهائي من مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث تم تحديد يومي 25 و26 لمباراتي الذهاب، ويومي 2 و3 أكتوبر لمواجهتي الإياب، على أن تقام المبارلة النهائية يوم 10 أكتوبر.

وسيتم غلق باب القيد في إنجلترا في يوم 5 أكتوبر المقبل، وهو ما يعني وجوب عودة اللاعب لناديه الإنجليزي، من أجل تقرير مصيره.

وبلغ آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يريد هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عنه.



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