عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

كشف الإعلامي عمرو أديب، وضع الرئيس الأمريكي ترامب في الأزمة الليبية، قائلا: "ترامب في دوامة"، منوها بأن الرئيس الأمريكي يسند الأتراك لتخوفه من الروس، والرئيس الفرنسي لديه مشكلة واضحة مع الأطماع التركية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو كانت حرارة الحرب بنسبة 85% أمس، فاليوم هى 60%، وهذا لا يعني أن الأتراك توقفوا عن عمليات نقل المرتزقة"، مضيفا أن ترامب وجد نفسه بين صديق وحليف وهى مصر، وعضو موجود في حلف الأطلنطي وهى تركيا.. الاتنين يهموه.





ولفت إلى أن إنه من الوارد جدا إذا تجرأ أحد أن يختبر تفويض الشعب المصري لدولته بإرسال قوات مصرية للقتال خارج حدودها، فأننا يمكن أن نرى شكل واضح من أشكال التعامل، مضيفا "إحنا بنقول عايزين حل سياسي.. بس لو مش عايزين اللي هيقرب يجرب".



