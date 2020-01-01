عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:27 ص
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، وضع الرئيس الأمريكي ترامب في الأزمة الليبية، قائلا: "ترامب في دوامة"، منوها بأن الرئيس الأمريكي يسند الأتراك لتخوفه من الروس، والرئيس الفرنسي لديه مشكلة واضحة مع الأطماع التركية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو كانت حرارة الحرب بنسبة 85% أمس، فاليوم هى 60%، وهذا لا يعني أن الأتراك توقفوا عن عمليات نقل المرتزقة"، مضيفا أن ترامب وجد نفسه بين صديق وحليف وهى مصر، وعضو موجود في حلف الأطلنطي وهى تركيا.. الاتنين يهموه.
ولفت إلى أن إنه من الوارد جدا إذا تجرأ أحد أن يختبر تفويض الشعب المصري لدولته بإرسال قوات مصرية للقتال خارج حدودها، فأننا يمكن أن نرى شكل واضح من أشكال التعامل، مضيفا "إحنا بنقول عايزين حل سياسي.. بس لو مش عايزين اللي هيقرب يجرب".
آخر تطورات أزمة فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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