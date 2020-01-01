اليوم.. عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الثلاثاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1190 عاملا.





وقال: إن الرحلة الأولى على طيران إير كايرو 2402 قيام من مطار الكويت 12:30 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 160 عاملا، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.





أما الرحلة الرابعة على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 160 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.





آخر تطورات أزمة فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

تعبر مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، 15 رحلات طيران تحمل على متنها 2760 راكبا إلى مطارات 4 دول: مصر، والإمارات، والهند، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات، تقل 1190 عاملا مصريا من العالقين.