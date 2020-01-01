كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة تجديد عقد ساسي وعبد الله جمعة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، من ادارة الفريق ضرورة سرعة تجديد عقد ثنائي الفريق، عبدالله جمعه، و التونسي فرجاني ساسي.

ويمثل ساسي عنصر أساسي من تشكيل الفرنسي في أي مواجهة، فى وسط الملعب، بجوار طارق حامد، لما يمتلكه الثنائى من قدرات فنية كبيرة وخبرة عالية .

ويقترب عقد التونسي من الانتهاء مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي نهاية الموسم المقبل، وقد حث الفرنسى الادارة بضرورة سرعة تجديد عقد اللاعب.

وبالفعل بدات المفاوضات بين اللاعب والنادى ، منذ أن كان اللاعب فى تونس ، وبعد أن عاد إلى القاهرة.

وعلى الجانب الآخر توجد أزمة في تمديد عقد عبدالله جمعة في الزمالك، بسبب رفض المدافع فكرة الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم القادم باعتبار انه أحد العناصر الأساسية.

تمسك بالحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم من اجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الجلستين اللتين عقدهما اللاعب مع امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وذلك في ظل الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي مع الفريق.

ولم يحضر جمعة الجلسة الأخيرة التي كان يتواجد فيها مسئوولو القلعة البيضاء لاعتراضه على المبلغ المالي الذي عرضه الأبيض.

والجدير بالذكر أن لم يتلق عبدالله جمعه عرضاً من أي نادي آخر ويتبقى في عقده موسمان ولا يحق التوقيع لنادي آخر.

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