''بياعة" لتامر عاشور تقترب من 3 ملايين مشاهدة

وحققت "بياعة" هذه المشاهدات وقت قياسي منذ طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك أنا قابلك ده طبع ومش هيتغير نصيبي وأعمل ايه بحبك، أنا مبقتش متخير... ورغم إن انتي بياعة وبتحبي تعانديني زعلنا لو يطول ساعة بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني ليه بس مطلعة عيني أنا كام مرة بعتيني وعنك عمري ما أتخلى.. حبيبة عيني يا غالية يا نجمة في السما عالية، تملي بضحكتك مالية عليا الدنيا والله".



يذكر أن أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.

تقترب أغنية "بياعة" للفنان تامر عاشور، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية نحو 3 ملايين مشاهدة.