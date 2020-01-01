ماجد المهندس يحصد الملايين بأغنية "مو ضروري"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حقق الفنان ماجد المهندس نجاحًا كبيرًا بأغنية "مو ضروري"، حيث حصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وذلك بعد أسبوعين فقط على طرحها.

وتصدرت الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا في عدد من البلدان العربية.

أغنية "مو ضروري" باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع هيثم علاء الدين.

وكان ماجد المهندس قد طرح الأغنية من خلال تطبيق (شادو) الخاص بمشاركة الجمهور لنجومهم الغناء، عبر خاصية (الكاريوكي) الشهيرة، ونالت إعجاب الجمهور.

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