أغنية "عدى الكلام" تحقق 10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد 10 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

الاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".

يذكر أن أغنية "عدى الكلام" غناء سعد لمجرد، كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي.

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