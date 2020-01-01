موعد مباراة يوفنتوس وليون في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:01 ص
يوفنتوس وليون
يوفنتوس وليون
كتب: علي ماهر حلمي
ينتظر عشاق الكرة الأوربية الشهر المقبل عودة بطولة دوري أبطال أوروبا التي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم حيث يستضيف نادى يوفنتوس الإيطالي على ملعب نظيره نادى ليون الفرنسي ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت فى شهر فبراير الماضي بفوز نادى ليون الفرنسي على حساب نظيره نادى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ليون الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوفنتوس ضد ليون يوم 7 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم الدولي بمدينة تورينو.

يذكر أن المباراة بين الفريقين سوف تكون مذاعة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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