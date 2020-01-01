موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:06 ص
ليفربول
ليفربول
محمد جمال
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ومنتظرة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بين ليفربول صاحب الأرض ونظيره تشيلسي .

وسيقام اللقاء يوم الأربعاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس1 .

وكان ليفربول قد خسر اللقاء الماضي أمام ارسنال بهدفين لهدف بينما تشيلسي حقق الفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد .

ويذكر أن ليفربول توُج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي موعد مباراة ليفربول وتشيلسي موعد مباراة ليفربول

أخبار تهمك

صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم موقف أحمد بيكهام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| شاهد.. نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات (فيديوِ)

منذ أقل من ساعتين

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم الخميس 5/12/2029 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أرسنال اليوم Match Arsenal

أستون فيلا ضد نورويتش سيتى.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

بعد الخسارة أمام تشيلسي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

بعد تتويج الريدز بالدوري الانجليزي.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى

05:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً