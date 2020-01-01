موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:06 ص
محمد جمال
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ومنتظرة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بين ليفربول صاحب الأرض ونظيره تشيلسي .
وسيقام اللقاء يوم الأربعاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس1 .
وكان ليفربول قد خسر اللقاء الماضي أمام ارسنال بهدفين لهدف بينما تشيلسي حقق الفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد .
ويذكر أن ليفربول توُج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.
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