موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الانجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ومنتظرة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بين ليفربول صاحب الأرض ونظيره تشيلسي .





وسيقام اللقاء يوم الأربعاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس1 .





وكان ليفربول قد خسر اللقاء الماضي أمام ارسنال بهدفين لهدف بينما تشيلسي حقق الفوز على نورويتش سيتي بهدف دون رد .





ويذكر أن ليفربول توُج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.



