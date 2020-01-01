عاجل| شاهد.. نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات (فيديوِ)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر

أعلنت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة ستار أكاديمي، عن تعرضها للضرب المبرح من متعهد حفلات.

ونشرت فيديو لها من داخل المستشفى، وهي تسرد الواقعة بالتفاصيل، فيما لم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء.

وأعلن عدد كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع نجمة ستار أكاديمي السويسي، مطالبين بعودة حقها إليه.

نبذة عن أماني السويسي

هي الطالبة التونسية في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثاني من مواليد 11 أبريل 1983. 

وهي ضمن الطلاب الذين تأهلوا للنهائيات واحتلت المرتبة الأولى مرتين وهي أول طالبة تصل إلى النهائيات ولكن لم يحالفها الحظ بسبب تصويت الجمهور الدي كان %48 مقابل %51 لهشام عبد الرحمن.

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