موجة سخرية واسعة من حمو بيكا بعد تعثره في نطق "باتون ساليه بالسمسم" واستبدالها بباليه (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:23 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
روان هيثم

تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، يغني مهرجان جديد له يحمل اسم "باتون ساليه".

وكان حمو بيكا يضع السماعات في أذنيه ويقوم بالغناء، ويتلقي كلمات الأغنية من صديق له ويغني بطريقة خاطئه لعدم سماعه الأغنية بشكل صحيح، فكان يستبدل جملة "باتون ساليه بالسمسم هات" بـ "باتون باليه اه".

وتعرض بيكا بسبب الفيديو المنتشر له لحملة سخرية واسعة على السوشيال ميديا.

يذكر أن حمو بيكا، تعرض لشائعات إصابته بطعنات،أدت إلى نقله للمستشفى ودخوله غرفة الإنعاش وذلك إثر مشاجرة. ونفى "بيكا" ما تردد من هذه الشائعات من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "انت عاوز تتصيت" وذلك على من أذعن بشائعات تعرضه لطعنات، وذكر أن يستمتع بالأجواء الصيفية بالساحل الشمالي.

وقد أعلن بيكا خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة له برفقة خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

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