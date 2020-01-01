تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
يحل اليوم الثلاثاء نادى مانسشتر سيتي ضيفا على نظيره فريق واتفورد فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويستضيف نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي آرسنال على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام فى تمام الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم:
1- ليفربول 93 نقطة.
2- مانشستر سيتي 75 نقطة.
3- تشيلسي 63 نقطة.
4- ليستر سيتي 62 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.
6- وولفرهامبتون 56 نقطة.
7- توتنهام 55 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
9- أرسنال 53 نقطة.
10- بيرنلي 51 نقطة.
11- إيفرتون 46 نقطة.
12- ساوثهامبتون 46 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون 37 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 31 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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