أحمد فتحي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في فيلم "الغسالة"





أعرب الفنان أحمد فتحي، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الغسالة"، المرتقب عرضه حيث يجسد دورًا مميزًا خلال أحداث العمل.وقال أحمد فتحي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه يجسد شخصية جديدة ومختلفة عنه تمامًا خلال أحداث الفيلم.وأضاف فتحي: "الدور جذبني لأنه غير تقليدي وغير معتاد وأقدم الكوميديا بشكل جديد وهي شخصية فانتازيا من الخيال وأتمنى أن تعجب الجمهور".يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.