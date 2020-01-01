نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:38 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
روان هيثم
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي في هذه الصورة موجهة رسالة لجمهورها قائله: "من لا يؤدبه الضمير، تؤدبه الحياة".

وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "عندك حق والله الحياة دروس".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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