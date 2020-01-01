المصري يفتقد نجمي الفريق في مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:37 ص
أوستين أموتو
أوستين أموتو
امل الحلفاوي
تأكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أوستين أموتو، عن لقاء الفريق أمام الزمالك المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره الزمالك، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، في بداية مشوار الفريقين بعدما تقرر استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان توقف النشاط الرياضي فترة طويلة بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي.

وتقرر خضوع أموتو لعملية الزائدة بمستشفى خاص بمحافظة بورسعيد، ليتأكد غياب اللاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام وحتى أسبوعين.

وأعرب طارق العشري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد بسبب عدم تواجد اللاعب في المباراة، حيث قال، "لقد خسرنا لاعبًا مهمًا ومميزًا في لقاء الزمالك، ونفتقد أيضًا جهود حسين رجب لإصابته بشرخ في العضلة الأمامية".

يشار إلى أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ببرج العرب، حتى موعد مباراة الزمالك.

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