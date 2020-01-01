مورينيو يهاجم دي خيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
وجه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، انتقادًا مبطنًا لحارس مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا.

فخلال حوار مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال مورينيو عن الحارس الإسباني: "عليه أن يكون ممتنا لما هو فيه، لكونه يرتبط بيونايتد بعقد بهذا الحجم".

وتابع المدرب السابق للشياطين الحمر: "من غير يونايتد قادر على دفع كل هذه المبالغ (لدي خيا)؟!".

وذلك في إشارة إلى مبلغ 21 مليون يورو، يقول الإعلام البريطاني إن الحارس يتقاضاه من النادي سنويًا، بموجب عقد تم تجديده في سبتمبر/أيلول الماضي، ويمتد إلى نهاية موسم (2022/2023).

وتساءل مورينيو عما إذا كان دي خيا، يستحق كل هذه الأموال، مشيرًا إلى أن الفرق الكبرى لم تعد تسعى خلفه، كما كان الأمر في الماضي.

لكنه أبدى ثقته في حارس أتلتيكو مدريد السابق، مضيفًا: "مشكلته الوحيدة أن أجره مرتفع جدا".

وجاء حديث مدرب السبيرز في وقت يُنظر فيه لدي خيا، على أنه السبب الرئيسي للخسارة أمام تشيلسي (3-1)، أمس الأحد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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