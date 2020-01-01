إصابة رجال شرطة واعتقال 9 أشخاص خلال احتفالات جماهير ليدز

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أصيب عدد من رجال الشرطة تزامنا مع اعتقال تسعة أشخاص عقب تجمع جماهير ليدز يونايتد اليوم الاثنين للاحتفال بتأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو ما يتعارض مع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجمع حوالي سبعة آلاف شخص في ميدان ميلينيوم للاحتفال بتأهل ليدز للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004 بجانب تتويجه بلقب دوري البطولة الإنجليزية عقب خسارة برنتفورد على يد ستوك سيتي أمس الأول السبت.

وسبق للجماهير التجمع في ملعب النادي "ايلاند رود" يوم الجمعة الماضي.

وأكدت شرطة يوركشاير أنه تم القاء زجاجات صوب رجال الشرطة وتلقت شرطية واحدة العلاج في المستشفى بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس.

وتلقى بعض رجال الشرطة الأخرين العلاج من إصابات طفيفة تعرضوا لها بجانب 15 شخصا آخر أصيبوا خلال المناوشات.

وقال اوز خان مساعد رئيس الشرطة "أمان الجماهير والمجتمع الأوسع هو شاغلنا الأساسي".

وأضاف "العنف تجاه رجال الشرطة لن يتم التهاون معه ، لقد نشرنا قوة مناسبة من الشرطة لضمان إنهاء الاحتفالات بأمان".

من جانبه حث أندريا رادريتزاني مالك نادي ليدز، الجماهير على الاحتفال في منازلها.

وقال "الكل يرغب في التجمع والاحتفال وسنفتح الاستاد قريبا".

وأضاف "إذا لم نتبع التعليمات فربما ينتج عن ذلك المزيد من المشاكل وحينها سنؤجل ما نرغب فيه وهو العودة للديار في ايلاند رود".

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