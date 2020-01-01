نادي الفتح السعودي يشرع في إنشاء ملعبين لكرة القدم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن بدء العمل على إنشاء ملعبين لكرة القدم بالجهة الغربية للنادي، حسبما جاء في تغريدة للنادي على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

ويأتي إنشاء الملعب الأول على نفقة  وزارة الرياضة، حيث تم الإعلان عنه مُسبقًا، فيما تنشئ إدارة النادي الملعب الثاني على نفقتها الخاصة.

وفي نفس السياق، تجري حاليًا أعمال تطوير  بالملعب الرئيسي لنادي الفتح، حيث بدأت شركة الصيانة التابعة لوزارة الرياضة أعمالها لتطوير أرضية الملعب.

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