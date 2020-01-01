حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك 4 مواسم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:54 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
غدير أحمد
تمكن مسئولي نادي الزمالك، من الحصول على توقيع صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وذلك ما جعل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذير جميع لاعبين الفريق من الدخول في مفاوضات مع أندية الدوري الممتاز، موضحاً أن لم يوقع غرامات مالية كبيرة فحسب، ولكن في حال التأكد من تفاوض أي لاعب مع نادي بالدوري الممتاز سيتم اتخاذ الإجراءات الكاملة مع اللاعب.

وشدد عبدالحفيظ خلال جلسته الخاصة مع عدد من اللاعبين الفريق الأول، على ضرورة التركيز في الأستعدادات، حتى يتمكن د الأهلي من المنافسة على بطولة دوري الأبطال أفريقيا، واستعادة اللقب الغائب منذ 9 سنوات.

وسيواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، العفو عن صالح جمعة خلال الفترة القصيرة الماضية، وعودة صالح إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد التزامه وتوسط الجهاز المعاون له.

والجدير بالذكر أن لم يشارك صالح جمعة في أي مباراة مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بناء على قرار من السويسري رينيه فايلر بسبب سوء سلوك اللاعب وعدم إلتزامه.

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