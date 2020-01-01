محمود العسيلي برفقة والدته





وظهر في الصورة برفقة والدته، فيما علق العسيلي على الصورة قائلاً : "البركة كلها ست الكل".





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهور العسيلي.



يذكر أن الفنان محمود العسيلي أحيا حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.



قدم العسيلى خلال حفله أغنية "الليلة"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار أكثر من ساعة متواصلة منها، يا ناس، فوقى، مش مضمون، ملايين، حلم بعيد، في حتة تانية، عايشين، طلع الحلو وبس، أنت تقدر، ابن مصر، وجع الهوى، وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "تررم".



يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.



نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .