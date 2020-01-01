مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مساعيه لحسم صفقة نجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ويرتبط نادي الزمالك بضم اللاعب الدولي عماد نبيل دونجا، نجم خط وسط نادي بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وبحسب مصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، أوصى رئيس النادي بالتدخل لحسم الصفقة.





واشار المصدر، أن اللاعب يرغب في انهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وذلك لرغبته في الإنضمام للقلعة البيضاء.





ويواصل اللاعب اتصالاته بأمير مرتضى، للإطمئنان على آخر تطورات الصفقة، في الوقت الذي أكد فيه المشرف العام، أن الزمالك لن يتنازل عن ضمه.





جدير بالذكر، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يريد ضم اللاعب بشكل فوري، لتدعيم خط وسط الفريق، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.



