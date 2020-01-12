ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الاثنين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
حقق فريق ولفرهامبتون فوزا سهلا على حساب كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي البريمرليج برصيد 23 هدف، وبفارق هدفين عن داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز :-
1- جيمي فاردي 23 هدف.
2- داني إنجز 21 هدف.
3- بيير إيميريك أوباميانج 20 هدف.
4- محمد صلاح 19 هدف.
5- هاري كين 17 هدف.
6- ساديو ماني 17 هدف.
7- ماركوس راشفورد 17 هدف.
8- أنتوني مارسيال 17 هدف.
9- راؤول خيمينز 17 هدف.
10- رحيم سترلينج 17 هدف.

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