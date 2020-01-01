غادة عبد الرازق: "مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي"
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:56 ص
نادين نجدي
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لرجال القوات المسلحة البواسل عبر موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
واحتوت الصورة على هاشتاج "كلنا الجيش المصري"
وعلقت غادة عبد الرازق قائلة: "مصر لن تسمح بوجود تهديد لامنها القومي.. كلنا الجيش المصرى لبيا".
وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، كما تم تفعيل الهاشتاج وتداوله على نطاق واسع.
يذكر أن مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
يذكر أن مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.