غادة عبد الرازق: "مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لرجال القوات المسلحة البواسل  عبر موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

واحتوت الصورة على هاشتاج "كلنا الجيش المصري"

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة: "مصر لن تسمح بوجود تهديد لامنها القومي.. كلنا الجيش المصرى لبيا".

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، كما تم تفعيل الهاشتاج وتداوله على نطاق واسع.

يذكر أن مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

أخبار تهمك

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات للخارج.. الجيش الليبي يعلق (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً