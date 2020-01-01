خالد سليم يكشف عن أكثر 3 كلمات يفتقدها مؤخرًا





نشر الفنان خالد سليم مجموعة جديدة من الصور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق على الصور قائلاً: "الجمهور ..المايك ..الحفلات اكتر ٣ كلمات وحشونى الفترة اللى فاتت إن شاء الله الفترة دى تخلص ونتجمع من تاني ونغني سوا".ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.يذكر أن أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.يذكر أن آخر أعمال خالد سليم الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".