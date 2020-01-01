تفاصيل جديدة تقرب موهبة الدوري الألماني من الانضمام لتشيلسي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
شهد اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة تقرب موهبة الدوري الألماني كاى هافيرتز لاعب نادى بايرليفركوزن من إلانضمام لصفوف نادى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكدت تقارير انجليزية و ألمانية أن اللاعب الشاب كاي هافيرتز تحدث مع فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي ووافق على الانتقال إلى صفوف نادي تشلسي هذا الصيف بالإضافة إلي أن أن الإتفاق مع فريقه ليفركوزن وشيك حيث تقدر قيمة الصفقة مبلغ قدره 80 مليون يورو شاملة الإضافات.

وأضافت التقارير أن نادى تشلسي الإنجليزي اتفق شخصيا مع اللاعب كاي هافيرتز بعد محادثة مع لامبارد ويتبقي فقط الإتفاق مع ناديه لحسم ثالث صفقات الصيف من قبل البلوز بعد ضم اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش من صفوف أياكس الهولندي و تيمو فيرنر من صفوف لايبزيج الألماني.

يذكر أن كاى هافيرتز تألق بقوة مع فريق بايرليفركوزن هذا الموسم فى بطولة الدوري الألماني الممتاز وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها ريال مدريد و برشلونة الاسباني بالإضافة إلي تشيلسي الإنجليزي.

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