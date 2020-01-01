بركات يكشف عن سبب اعتزاله مبكرا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري الحالي ونجم الأهلي السابق، أنه اتخذ قرار اعتزال كرة القدم مبكرا، من أجل الحفاظ على اسمه.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية مع أحمد حسام ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس"، إلى أنه حين قام باتخاذ قرار الاعتزال تسائل الجميع عن السبب، خاصة في ظل تأديته بشكل جيد في الملعب ويسجل أهداف.

وتابع، "عادة ما كنت أشغل بالي كثيرا في الملعب بتلك الفترة وشعرت أنني أقف كثيرا، كنت أخذ سبرنت بالكرة، واستغرق وقت أكبر لرجوعي مرة أخري، وإعتزلت مبكراً للحفاظ علي إسمي".

جدير بالذكر أن محمد بركات لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كان اعتزل في عام 2013.

أخبار تهمك

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات للخارج.. الجيش الليبي يعلق (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

منذ ساعة و 9 دقيقة

تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً