آمبر هيرد: جوني ديب هدد بقتلي









كشفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن، أن زوجها السابق الممثل جوني ديب هدد بقتلها، وذلك في شهادتها في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.





ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز، التي تنشر صحيفة ذا صن، بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه "يضرب زوجته".





واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة أيام، والتي كشفت عن الخلافات بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كلا الطرفين.



