آمبر هيرد: جوني ديب هدد بقتلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر


كشفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن، أن زوجها السابق الممثل جوني ديب هدد بقتلها، وذلك في شهادتها في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.

ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز، التي تنشر صحيفة ذا صن، بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه "يضرب زوجته". 

واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة أيام، والتي كشفت عن الخلافات بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كلا الطرفين.

قال ديب (57 عاما)، الذي حقق ثروة من تجسيده دور الكابتن جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، للمحكمة الأسبوع الماضي، إن كل ادعاءات هيرد بتعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية غير صحيحة. وينفي أنه تصرف بعنف مع هيرد أو أي امرأة أخرى.

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