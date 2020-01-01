الأهلي يضغط لحسم صفقته المنتظرة

يحاول النادي الأهلي الضغط بأكثر من طريقة لحسم صفقة باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووجه نادي الإسماعيلي صدمة إلى نادي الزمالك والنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف.





وأشتعل صراع قوي في الأيام الماضية بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به هذا الموسم.





وطلب الإسماعيلي مطالب تعجيزية للموافقة على بيع باهر المحمدي لأحد قطبي مصر في الصيف من شأنها أن تعطل الصفقة أو تتسبب في فشلها نهائيا.





وترغب إدارة نادي الإسماعيلي في الحصول على مبلغ 50 مليون جنية بالاضافة إلى لاعب أو أكثر كصفقة تبادلية لمن يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف وهي تعتبر مطالب مبالغ فيها بالنسبة للأهلي والزمالك.





وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل بنفسه لحسم صفقة باهر المحمدي وقيادة المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي.



