موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم 7 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد :-

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي :-

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





وخسر مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح فريق ليفربول هذا الموسم، بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.



