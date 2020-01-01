موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
يستضيف فريق برشلونة نظيره نابولي الإيطالي يوم 8 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي :-
ونجح البارسا في خطف التعادل أمام نابولي على ملعب سان باولو، حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي :-
وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة ونابولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك من أجل تعويض خسارة جميع الألقاب هذا الموسم في إسبانيا، وخسارة لقب الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة ونابولي موعد مباراة برشلونة برشلونة ونابولي دوري ابطال اوروبا برشلونة ونابولي

أخبار تهمك

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل اجتماع ميسي مع كيكي سيتين

منذ نصف ساعة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية لرموز الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل... محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك نابولي (فيديو)

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 23 / 7 / 2019 ومشاهدة البث المباشر beIN SPORTS

موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي مباشر عبر beIN SPORTS HD 1

برشلونة ضد الريال.. أرقام وإحصائيات مثيرة من تاريخ الكلاسيكو الإسباني

بعد تعادله مع نابولي.. حظوظ برشلونة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد التعادل مع نابولي.. موعد مباراة برشلونة القادمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

10:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً