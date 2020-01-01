تفاصيل اجتماع ميسي مع كيكي سيتين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني عقد اجتماعًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني وذلك عقب خسارة لقب الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة على يد أوساسونا بهدفين مقابل هدف.

وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية أن ميسي عقد جلسة مع سيتين بمفردهما بعد تعثر برشلونة أمام أوساسونا، حيث اجتمع الاثنان بناءً على طلب المدير الفني الإسباني واستمر الاجتماع أكثر من نصف ساعة وطرح كل واحد وجهة نظره للآخر.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كيكي سيتين عقد مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة يوم الجمعة اجتماع خاص ودار الحديث بشكل خاص حول مزاج الفريق وأن سيتين يشعر بخيبة أمل من بعض الأشخاص الذين يعملون حول الفريق ولكن ليس من اللاعبين أو مجلس الإدارة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ميسي اجتمع مع اللاعبين بعد المباراة ضد أوساسونا واتفقوا على أن صورة الفريق بحاجة إلى التحسن من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد.

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