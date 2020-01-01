إسلام إبراهيم يمازح محمد عبد العظيم في كواليس "بـ100 وش".. والأخير يعلق "أشوفك في جهنم"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان إسلام إبراهيم، فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر إسلام إبراهيم في هذا الفيديو برفقة الفنان محمد عبد العظيم والفنانة دنيا ماهر في كواليس تصوير مسلسل"بـ 100 وش".

وقال إسلام مازحاً: "ازيك يا عم سامح، ربنا يديم عدم القبول اللي بينا يارب".

ليرد الفنان محمد عبد العظيم قائلاً: "ربنا ينتقم منك يارب وياخدك، ليبادله إسلام ابراهيم: "ان شاء الله أشوفك من الضالين" ويعلق الآخر: "أشوفك في جهنم حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن سلسل "ب100 وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآس ياسين وأسلام إبراهيم وعلا رشدي.

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