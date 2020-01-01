أحمد مرتضي يتراجع عن قراره ويعلن ترشحه لانتخابات الزمالك القادمة

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.





وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".



