أحمد مرتضي يتراجع عن قراره ويعلن ترشحه لانتخابات الزمالك القادمة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:01 ص
احمد مرتضي
احمد مرتضي
رامي بشاي
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء ستاد جديد للنادي.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر وستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجدداً".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام.

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