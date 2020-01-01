ماجد المصري يكشف لـ"الفجر الفني" عن أهم الأدوار التى قدمها خلال مشواره الفني









وكشف ماجد المصري لـ"الفجر الفني" النقاب عن هذه الأدوار، قائلاً: "أحب جميع أدواري ولكن هناك بعض الأعمال التى كانت علامة فارقة في مشواري الفني وهي مسلسلات (آدم، زلزال، سبق الإصرار، بحر)".







يذكر أن ماجد المصري مشغول حالياً بتصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

أعرب الفنان ماجد المصري، عن حبه لجميع أدواره التى قدمها خلال مشواره الفني، ولكن أوضح بأن هناك بعض الأدوار التى كانت قريبة ومميزة إلى قلبه.