مانسشتر سيتي يقترب من حسم أول صفقات الصيف

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:51 ص
مانسشتر سيتي
مانسشتر سيتي
كتب: علي ماهر حلمي
اقترب نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي الهولندي آكي مدافع نادى بورنموث خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بأمر من المدرب الاسباني بيب جورديولا المدير الفني للفريق لتعزيز خط دفاع السيتي بالموسم الجديد.

وذكرت شبكة سكاي سبورت العالمية ان ‏المحادثات بين ناديي مانشستر سيتي وبورنموث في مراحل مبكرة وان هنالك عدة أندية تراقب اللاعب، ولكن مانشستر سيتي في وضع جيد للتعاقد مع اللاعب الهولندي خلال هذا الصيف.

يذكر أن آكي تألق بقوة مع نادى بورنموث فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال المواسم السابقة وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية أبرزها مانسشتر سيتي وتشيلسي الإنجليزي.

وكان اللاعب الدولي الهولندي آكي قد انضم لصفوف نادى بورنموث خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نظيره نادى تشلسي الإنجليزي.

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